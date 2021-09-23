لماذا سميت السعودية بهذا الاسم؟... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - أجرت قناة "الإخبارية" لقاء مع الأمير تركي، أوضح من خلاله، أنه في عام 51 هجريا، وبعد توحيد الأراضي السعودية، التي كانت تسمى مملكة الحجاز ونجد، اجتمع بعض أهالي مدينة الطائف ومنهم أعضاء في مجلس الشورى ورفعوا برقية إلى الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأكد الأمير تركي أن أهالي الطائف ذكروا في البرقية أن بلادهم تتمتع بخصائص تفرقها وتختلف بها عن بقية الدول المجاورة، وقدموا اقتراحا يقضي بأن يكون اسم المنطقة "المملكة العربية السعودية"، بدلا من مملكة نجد والحجاز، فتجاوب معهم الملك عبدالعزيز.

وأشار الأمير تركي الفيصل إلى أنه بعد موافقة الملك عبدالعزيز وانتشار خبر تغيير اسم البلاد إلى السعودية، انتشر الخبر، وتوالت البرقيات من مختلف مناطق المملكة، مؤيدة لهذا الاقتراح، وهو ما دفع بالملك عبدالعزيز إلى إصدار أمره بإطلاق تسمية المملكة العربية السعودية.

تحتفل السعودية، بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.