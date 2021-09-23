شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكى: لا مجال للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بالانتخابات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بالانتخابات الليبية المقبلة.

وأضاف نورلاند في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "مشاركة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الاجتماع الوزاري حول ليبيا كان دليلا آخر رفيع المستوى على دعم الولايات المتحدة لليبيا، التي تستعد الآن بجدية للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل"، مشددا على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة .

وشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، في اجتماع وزاري حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي استضافتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة خالية من التدخل الأجنبي.