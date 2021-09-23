شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى والمنسق الخاص للأمم المتحدة يؤكدان تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم والمنسق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أهمية تعزيز التعاون بين المنظمة الدولية الوزارة في مختلف النواحي.

جاء ذلك خلال زيارة بروتوكولية قامت بها فرونتسكا اليوم لتقديم التهنئة للوزير سليم بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان دور الأمم المتحدة في مساعدة لبنان في مختلف القطاعات وخصوصا دعم المؤسسة العسكرية.

وتطرق الحديث إلى نتائج الاجتماع الذي عقد على مستوى سفراء الدول المعتمدين في لبنان استكمالا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والذي نظمته قيادة الجيش بالتعاون مع مكتب المنسق الخاص يوم الثلاثاء الماضي.