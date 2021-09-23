شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العربى للمياه: 2.5 مليار شخص يفتقرون الوصول إلى الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه، إن الماء مورد محدود ولا يمكن الاستغناء عنه وهو أساسي لرفاهية الإنسان، مشيراً إلى أن المياه قابلة للتجديد فقط إذا تمت إدارتها بشكل جيد، اليوم يعيش أكثر من 1.7 مليار شخص في أحواض الأنهار حيث يتجاوز النضوب من خلال الاستخدام التغذية الطبيعية، وهو اتجاه سيعيش فيه ثلثا سكان العالم في البلدان المجهدة بالمياه بحلول عام 2025.

وأضاف خلال اليوم الأخير من المنتدى العربى الخامس للمياه المنعقد في دبي، أنه يمكن أن تشكل المياه تحديًا خطيرًا للتنمية المستدامة ولكن إذا تمت إدارتها بكفاءة وانصاف، يمكن أن تلعب المياه دورًا تمكينيًا رئيسيًا في تعزيز مرونة النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في ضوء التغيرات السريعة وغير المتوقعة.

وقال أبو زيد إن تعريف التنمية المستدامة بوضوح في وثيقة الأمم المتحدة "مستقبلنا المشترك" على أنها "تنمية تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة" (الأمم المتحدة ، 1987)، حيث ركزت الوثيقة على ثلاث ركائز لرفاهية الإنسان الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية / البيئية، ويؤيد المفهوم الأساسي وضع تدابير قوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما بالنسبة للناس في البلدان النامية، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة السلامة البيئية للأجيال القادمة.

وأوضح أنه في يوليو 2010، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا "يعترف بالحق في مياه الشرب المأمونة والنظيفة والصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان وهو أمر ضروري للتمتع الكامل بالحياة وجميع حقوق الإنسان".

وتابع: يعتبر هدف الصرف الصحي من الأهداف الإنمائية للألفية تحديًا أكثر إلحاحًا، حيث يفتقر 2.5 مليار شخص حاليًا إلى إمكانية الوصول إلى الصرف الصحي المحسن وما زال أكثر من مليار شخص يمارسون التغوط في العراء بمعدلات التقدم الحالية، سوف يفوت أكثر من نصف مليار شخص هدف الصرف الصحي، وعلى المستوى العالمي ، توجد فوارق كبيرة بين الدول والمناطق - الأغنياء والفقراء ، بين سكان الريف والحضر، وكذلك بين الفئات المحرومة وعامة السكان.

وأكد أنه لا يوجد حاليًا هدف عالمي لتحسين النظافة، على الرغم من أن هذا أحد أهم تدخلات الصحة العامة التي يجب أن تحظى بأقصى قدر من الاهتمام، ووفي وقت لاحق، كان مؤتمر ريو +20 بشأن التنمية المستدامة في عام 2012 فرصة للتفكير في التقدم المحرز نحو التنمية المستدامة على مدى السنوات العشرين الماضية حيث كانت إحدى نتائجها الرئيسية هي الاتفاق على إطلاق عملية لتطوير مجموعة من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، والتي تستند إلى الأهداف الإنمائية للألفية وتتقارب مع أجندة التنمية لما بعد عام 2015، ثم عُقد مؤتمر سرقسطة الدولي السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية لعام 2015 بشأن "المياه والتنمية المستدامة من الرؤية إلى العمل" مع التركيز بشكل خاص على أدوات خطوات التنفيذ المنصوص عليها في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو +20 ، بعنوان "المستقبل الذي نحن فيه تريد "، والتي تشمل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات ، بالإضافة إلى الأبعاد المؤسسية والسياساتية.

وأوضح أن المجتمع العالمي يقوم بتقييم كيف يمكن أن يتحرك نحو مستقبل مستدام لم يعالج إطار الأهداف الإنمائية للألفية جدول الأعمال الكامل للمياه والتنمية، ولم يعترف بالكامل بأوجه التآزر مع المجالات والاهتمامات الأخرى، ولم يتم تضمين التركيز على "الاستدامة" كما تم تجاهل حقوق الإنسان وعدم المساواة إلى حد كبير في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، وبعد ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على أن حقوق الإنسان والمساواة والاستدامة يجب أن تشكل جوهر جدول أعمال التنمية وأن يتم الاعتراف بها على أنها ضرورية لتحقيق التنمية الحقيقية.

وقال إن الهدف الشامل للجنة الأمم المتحدة للمياه يتمثل في "تأمين المياه المستدامة للجميع"، وتتناول أهداف وغايات المياه بشكل مباشر أهداف التنمية للمجتمعات، وتعزز كرامة الإنسان ، وتضمن أن تكون الإنجازات مستدامة على المدى الطويل، مما يؤدي إلى نتائج التنمية المرجوة.