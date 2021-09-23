شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يتسلم تقريرا حول المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون تقريرا يتضمن مراحل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل والتي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدور الوسيط فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عون اليوم بحضور رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات العميد الركن الطيار بسام ياسين، وعضوي الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط في حضور المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن بول مطر.

وتضمن التقرير سير المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى اليوم، بالإضافة إلى استراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة.