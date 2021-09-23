اجتماعات مكثفة استعدادا للانتخابات البرلمانية فى لبنان

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر معنية وفق ما نقل موقع لبنان 24، أن اجتماعات مكثفة تجرى تحضيرا للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية فى لبنان، وبات شبه مؤكد أنه سيعاد النظر فى موعدها.

ووفق المعلومات التى نشرها الموقع اللبنانى، فإنه تقرر تحديد موعد جديد لهذه الانتخابات هو السابع والعشرون من شهر مارس المقبل.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الداخلية اللبناني والبلديات القاضي بسام مولوي عقب لقاء جمعه اليوم بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إنه لا مانع من إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها المحدد، موضحًا أن ذلك يحتاج تدخلا تشريعيا لتعديل بعض المواد.

وقد استعرض الرئيس ميشال عون مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات التى تقوم بها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، إضافة الى شؤون تتعلق بعمل المديريات التابعة للوزارة.

من جهة أخرى، كان نجيب ميقاتى، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، قد ترأس اجتماعًا أمس، لبحث خطة التعافى الاقتصادى التى تنوى الحكومة الإعلان عنها قريبًا، وحضر الاجتماع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثم انضم إلى الاجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تم بحث آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالوقود.