شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: لبنان يعانى من نقص بالأدوية الأساسية ويحتاج للدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى حول لبنان وأفغانستان، أن هناك مبالغ تم توفيرها لأفغانستان، واستغلال هذه الموارد لتوفير الخدمات الصحية فى أفغانستان لعدم تعرض السكان إلى كوارث صحية.

وقال أدعو الجهات المانحة لتقديم الدعم للمنظمة، ونؤكد أننا سنستخدم كل الدعم الذى تقدموه لنا فى خدمة الدول التى تحتاجه، حيث نواجه افتقارا للأكسجين فى الصومال، واستطعنا إنشاء مراكز لتصنيع الأكسجين، ونستخدم الدعم لإنقاذ الأرواح.

وأضاف الدكتور لو دابنج، ممثل منظمة الصحة العالمية فى أفغانستان، أنه سيتم تخصيص 45 مليون دولار لمشروع Sehatmandi، وهو أكبر مشروع صحى فى البلاد لتطوير الخدمات الصحية فى أفغانستان، وهو أهم مشروع يتم إطلاقه فى أفغانستان، والذى يهدف لإنشاء 2300 مرفق للرعاية الصحية.

من جانبه قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه تم عقد مؤتمر صحفى فى لبنان، وأوضحنا أن هذا الوضع يرجع للأزمة السياسية، والأزمة المالية وانفجار مرفق بيروت، ويواجه لبنان جائحة كورونا أيضا، وتم تشكيل حكومة جديدة حاليا والأزمة المالية لها تداعيات ونسب الفقر قد زادت، وهذا يؤثر على الوضع الصحى ، عندما التقينا برئيس الوزراء قال إنه لا يجد الأدوية الاساسية فى السوق، ويغادر الأطباء والعاملين الصحيين البلاد، والتعرض لازمات مختلفة.

وأكد إن لبنان يتعرض لوضع صعب للغاية، ونحتاج لدعم لمواجهة التحديات، والتصدى لها، وعلى المجتمع الدولى أن يساعد اللبنانيين لتجاوز هذه الأزمات، وعقدنا اجتماعا مع الجهات المانحة لتقديم الدعم له.