شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تتوصل لتقنية جديدة لشحن بطاريات الهواتف من دون استخدام الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استطاع مطورون من شركة ”هواوي“؛ التوصل إلى تقنيات مبتكرة جديدة تتيح شحن بطاريات الهواتف الذكية بالطاقة الشمسية.

وذكر موقعgiga.deالألماني المختص بالتكنولوجيا الرقمية، أن التقنية الجديدة لهواوي في حال طرحها تجاريًا ستمثل ثورة كبيرة في عالم الهواتف الذكية، وستضع الشركة الصينية في الصدارة العالمية لفترة طويلة.

وتكافح شركةHuaweiفي سوق الهواتف الذكية خارج الصين، فيما هدفها الرئيسي الاستمرار في قيادة ابتكاراتها الخاصة.

وحصلت الشركة الصينية مؤخرًا على براءة اختراع تتضمن ابتكار تقنية بطارية جديدة تستمد الشحن من ضوء الشمس. ومن ثم لم يعد من الضروري توصيل الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى بكابل الكهرباء.

وتعد البطارية الشمسية التي طورتهاHuaweiمخصصة في الواقع للخلايا الشمسية ذات المساحة الكبيرة، ولكن من المقرر أيضًا أن تصمم بشكل رائع، وحجم مصغر.

ووفقًا للشركة المصنعة، ستكون البطارية الشمسية أكثر كفاءة من الحلول السابقة، وستظل خلاياها قابلة للاستخدام على المدى الطويل.

كما تعملHuawei على إنتاج نظارات الواقع الافتراضي التي يمكن تشغيلها عبر أشعة الشمس.

وتتطلع الشركة الصينية حسبما صرح المصدر إلىإمداد طاقة بسيط بشكل خاص للمنزل بأكمله، والتي ستعتمد أيضًا على التكنولوجيا المتجددة.

وتعد الخلية الشمسية منHuaweiللهواتف الذكية – حتى الآن- مجرد فكرة براقة نالت براءة اختراع.وستحصل الركة الصينية على دفعة قوية مستقبلية بفضل البطارية الشمسية الخاصة.