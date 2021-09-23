شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حريق هائل يلتهم مطعماً بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اندلاع حريق هائل في مطعم مصري بجدة. ووفقاً لما ذكره مغردون، فقد شب الحريق بسبب تماس كهربائي ، وأدى إلى التهام معظم محتويات المطعم. كما أظهرت المشاهد حجم الحريق الذي امتد لأعلى المطعم وطال جميع طوابقه. وأكد متداولو الفيديو أن الحريق لم يخلف أي إصابات بشرية، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حريق هائل يلتهم مطعماً بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.