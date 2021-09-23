شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب في عملية دهس مروعة بجازان.. ونعي مؤثر من مدرسته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث مروع راح ضحيته طالب بالمرحلة المتوسطة في جازان. ووثقت كاميرا مراقبة الطالب بعد خروجه من المدرسة برفقة أصدقائه، حيث انحرفت سيارة فجأة ودهست الطالب في مشهد مروع. من جانبه نعت متوسطة وثانوية مسلية الطالب عبر تغريدة على حسابها بتويتر قالت فيها : ” ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم منسوبو مدرسة مسلية المتوسطة والثانوية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الطالب عبدالله إبراهيم شاجري في الصف الأول ثانوي إثر حادث مروري سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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