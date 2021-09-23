شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميلشيا الحوثي على جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، اليوم الخميس. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي. يأتي ذلك بعدما كانت عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين يتبعان لمليشيات الحوثي مساء الاثنين في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.

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