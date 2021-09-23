الصين ستبدأ تجربة كبيرة للقاح كورونا في شكل بخاخ أنف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف سجل تجارب سريرية أن شركة بكين وانتاي الصينية تعتزم بدء تجربة كبيرة في أكتوبر للقاحها المضاد لفيروس كورونا وهو على هيئة بخاخ أنف.



ووفقا لبيان منشور على سجل التجارب السريرية الصيني، الأربعاء، فإن الشركة تسعى للاستعانة بمتطوعين يبلغ عددهم 40 ألفا من البالغين للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة السريرية.

وذكر السجل أنه سيجري تطعيم المشاركين بجرعتي اللقاح المختبر أو لقاح وهمي بفارق أسبوعين بين الجرعتين.

ولم يذكر البيان عدد البلدان التي ستختبر فيها الشركة لقاحها، لكنها قالت إن لجنة أخلاقيات في الفلبين وافقت على الدراسة مما يزيل بعض العقبات ويمهد الطريق لإجراء تجربة هناك.

وقال ممثل لشركة بكين وانتاي إن التسجيل لا يعني أن الشركة بدأت رسميا تجارب المرحلة الثالثة، مضيفا أنها تنتظر المزيد من الوثائق من السلطات لكنه لم يذكر من أي بلد.

وهذا اللقاح بديل للقاحات الشائعة التي تؤخذ عن طريق الحقن. ويمكن للقاح البخاخ أن ينتج رد فعل مناعيا في الشعب الهوائية عن طريق محاكاة العدوى الطبيعية بفيروس تنفسي.