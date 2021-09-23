فيديو يوثق لحظة سرقة شاب للعلم السعودي والاحتفال به

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شاب سعودي ينزل من سيارته أمام أحد المباني، ليسرق علم بلاده، ومعه زملاؤه الذين دخلوا في نوبة من الضحك.

وتوجه الشاب السعودي إلى أحد المباني أو الدور السعودية التي كان معلقا عليها علم المملكة، وسرقه، مسرعا، حيث عاد إلى السيارة، وفر هاربا.

وتحتفل السعودية، بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.

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