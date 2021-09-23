القوات العراقية تقتل 4 من عناصر "داعش" في سلسلة جبال حمرين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت خلية الإعلام الأمني، إن قيادة العمليات المشتركة، نفذت عملية نوعية في سلسلة جبال حمرين، بالتنسيق مع الخلية، أسفرت عن قتل 4 من عناصر "داعش" الإرهابي، بحسب موقع "بغداد توداي".

© AP Photo / Hadi Mizban

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وثأراً لشهداء القوات الأمنية، تم صباح هذا اليوم القيام بعملية أمنية من قبل القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات بمتابعة قيادة العمليات المشتركة والتنسيق مع القوة الجوية".

وأضافت أنه "تم توجيه ضربة جوية إلى أهم الأوكار الرئيسية في سلسلة جبال حمرين".

وأشارت الخلية إلى أن "هذا الوكر يعتبر مركزا لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها قاطع كركوك".

وقالت الخلية إن "هذا الواجب تم تنفيذه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واختراق للعصابات الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات، وكذلك تم الاشتباك مع باقي العناصر الإرهابية في الوكر وقتل واحد منهم والآخر قام بتفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوة".

ولفتت إلى أن "مجموع القتلى أصبح 4، وما زالت عمليات البحث والتفتيش قائمة لغاية الآن للبحث عن باقي الأوكار الإرهابية ضمن هذه المنطقة".

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار العراق اليوم من سبوتنيك.