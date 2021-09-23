الكونغرس الأمريكي يطرح التصويت مجددا على تمويل "القبة الحديدية"

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Dmitry Parshin

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، في تقرير مطول لها، صباح اليوم الخميس، بأن مجموعة من النواب الديمقراطيين أعلنوا قبل ساعات عن معارضتهم تقديم المساعدة المالية أو تمويل المنظومة الدفاعية إلى إسرائيل، والبالغة مليار دولار، في وقت طالب الديمقراطيون عرض المشروع مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الأمر سيتم التصويت عليه، مجددا، اليوم، وبشكل استثنائي، في وقت تتوقع أن يؤيده نواب ديمقراطيون وجمهوريون معا.

وكان ستيني هوير، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، قد قال، أمس الأربعاء، إن أعضاء الكونغرس سينظرون هذا الأسبوع في مشروع قانون "التمويل الكامل" لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" ومن المرجح أن يحصل على دعم الحزبين.

وكتب هوير على "تويتر"، إنه "سينظر مجلس النواب هذا الأسبوع في مشروع قانون لتمويل القبة الحديدية بالكامل. وسنتحرك لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. أتوقع دعمًا قويًا من الحزبين لهذه المبادرة".

وسحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، أول أمس الثلاثاء، تمويلا عسكريا بقيمة مليار دولار لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس.

ويناقش الكونغرس الأمريكي تشريعا لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر/ كانون الأول ورفع حد الاقتراض في البلاد، وفقا لـ"رويترز".

أجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام. وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.

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