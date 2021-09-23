مشاهير أمريكيون يستثمرون في شركات إسرائيلية... كارداشيان ودوغ وآخرون من هم؟

دبي - محمود عبدالرازق - وادّعت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس الأربعاء، بأن ممثل هوليوود الأمريكي ليوناردو دي كابريو، يستثمر أمواله في شركة اللحوم الإسرائيلية المعروفة باسم "Alf Farms"، وهي شركة تعمل على تطوير شرائح اللحم من الخلايا الحيوانية في المختبر.

© AP Photo / Joel Ryan

واليوم، أكدت القناة العبرية الـ12، في تقرير مطول لها، أن هناك الكثير من المشاهير يستثمرون في شركات إسرائيلية، بداية من كيم كارداشيان إلى مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ، ونهاية بعارض الأزياء والممثل المعروف، أشتون كوتشر.

أوضحت القناة أن هؤلاء المشاهير وغيرهم لم تذكرها القناة نفسها استثمروا في شركات إسرائيلية ناشئة، سواء بالمال أو بكونهم أعضاء في مجالس الإدارة، في وقت لم يكسب أغلبهم المال من تلك الشركات.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن مغني الراب الأمريكي المعروف، سنوب دوغ، قد استثمر في شركة إسرائيلية للقنب تدعى "سيدو"، قبل عامين، وهي الشركة التي وعدت بتسويق روبوت منزلي لزراعة "الماريجوانا" في المنازل، ولكن لسوء الحظ، انهارت الشركة الإسرائيلية دون تحقيق أي أرباح لمغني الراب.

ولفتت القناة إلى أن الممثل وعارض الأزياء الأمريكي، أشتون كوتشر، استثمر فيما لا يقل عن 70 مليون دولار في شركة الإنترنت الإسرائيلية "Sentinel One"، وهي الشركة التي تم الإعلان عنها في شهر يونيو/حزيران الماضي بقيمة 10 مليارات دولار.

وسبق أن وقعت النجمة الأمريكية المعروفة، كيم كارداشيان، على شراكة مع الشركة الإسرائيلية، كارولينا ليمكا، وهي علامة تجارية مملوكة جزئيا للعارضة والممثلة الإسرائيلية، بار رفائيلي، إلا أن الشراكة بينهما انقطعت بعد عام واحد فقط.

وكانت الصحيفة العبرية قد أفادت بأن دي كابريو، الممثل الحائز على جائزة "أوسكار" العالمية، لم يكتف بالاستثمار في الشركة الإسرائيلية الناشئة، وإنما سيصبح مستشارا وعضوا في مجلس إدارة اللجنة الاستشارية للشركة، أيضا.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأنه لم يتم الكشف أو الإعلان عن المبلغ الذي يستثمره الممثل الهوليودي الشهير، ليوناردو دي كابريو، إلا أنه بعد الإعلان عن انضمامه إلى الشركة كمستثمر وعضو في مجلس الإدارة، جمعت الشركة تمويلا بقيمة 105 ملايين دولار في يوليو/ تموز الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي كابريو يولي اهتماما بقضايا عالمية، على رأسها الاحتباس الحراري، على سبيل المثال.

وأوضحت الصحيفة أن الاستهلاك العالمي للحوم سيزيد بنسبة 40 - 70% بحلول عام 2050، وأنه من الممكن أن تصبح اللحوم المستزرعة في المختبر حلا لمشكلة الجوع العالمية.

ولم يتوقف استثمار دي كابريو عند هذه الشركة فحسب، بل سبق واستثمر في شركة إسرائيلية أخرى، وهي شركة Mobley، بقيمة 4 مليون دولار.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.