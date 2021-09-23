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إليسا تحيي حفلا غنائيا لأول مرة في هذه الدولة العربية

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دبي - محمود عبدالرازق - وعبّرت إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، عن سعادتها بإحياء حفل غنائي في بغداد، قائلة: "أخيرا هقابل كل حبايبي في بغداد".

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، أحيت أولى حفلاتها منذ تفشي فيروس في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراقي، في 26 يوينو/حزيران الماضي. وأعلنت صفحات عراقية وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي نفاد التذاكر التي تبدأ أسعارها من 300 إلى 500 دولار.

يشار إلى أن حفل إليسا في العراق كان من المقرر إقامته العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة هناك بسبب جائحة كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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