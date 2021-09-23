ما لا تعرفه عن نظام تشغيل تليفزيونات أبل الجديد tvos 15

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

من ضمن الأنظمة التي اتيحت للطرح العام من شركة أبل، النسخة الجديدة من نظام تشغيل تليفزيونات أبل tvOS 15.



وتتيح أبل نظام التشغيل الجديد لتليفزيوناتها الذكية، وتتوافر معه عدة سمات جديدة، كان أبرزها اتاحة عدد أكبر من شاشات التوقف الجوية الخلابة من أبل، والتي سيتم طرحها في جهاز Apple TV، ووفق موقع "فليبورد" التقني.

وذكر أن العدد الجديد المضاف من شاشات التوقف الجوية، يبلغ 16 مشهدًا طبيعيًا بالحركة البطيئة.

وتتميز الخلفيات الجديدة بلقطات جميلة من من مناطق شملت، باتاجونيا ومنتزه يوسمايت الوطني وجراند كانيون بالولايات المتحدة.

و هناك ما يتراوح بين 4 و 7 و 5 مقاطع فيديو لكل موقع تبث على التوالي، وهو ما يعتبرطفرة كبيرة في التحديثات، تمنح نظام tvOS 15 أفضلية كبيرة على إصداره السابق tvOS 14 من العام الماضي.

ولتفعيل هذه الشاشات عبر نظام التشغيل الجديد، يلزم التحقق من نظام حافظات الشاشة على تليفزيونات أبل، وهو نظام Aerials من التحديثات بشكل دوري، ليقوم بتنزيل المقاطع المتاحة بشكل عشوائي.

ولتفعيلها بشكل مباشر اتبع الخطوات التالية، أولا الانتقال إلى قائمة الإعدادات، ثم قائمة "عام"، ثم قائمة شاشة التوقف وتعيينها على تنزيل مقاطع فيديو جديدة يوميًا “Download New Videos Daily”، بعد تحديث Apple TV الخاص بك إلى tvOS 15.