شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى: لا مانع من إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الداخلية اللبناني والبلديات القاضي بسام مولوي عقب لقاء جمعه اليوم بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إنه لا مانع من إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها المحدد، موضحا أن ذلك يحتاج تدخلا تشريعيا لتعديل بعض المواد . وفق" لبنان 24 "

وقد استعرض الرئيس ميشال عون مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات التى تقوم بها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، إضافة الى شؤون تتعلق بعمل المديريات التابعة للوزارة.

من جهة أخرى، كان نجيب ميقاتى، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، قد ترأس اجتماعًا، أمس، لبحث خطة التعافى الاقتصادى التى تنوى الحكومة الإعلان عنها قريبًا، وحضر الاجتماع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثم انضم إلى الاجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تم بحث آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالوقود.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، أن المواطن اللبنانى سيلمس تقدمًا فى عدد من الأمور الأساسية فى القريب العاجل، جاء ذلك خلال لقائه، بوفد من غرفة التجارة الدولية برئاسة وجيه البزرى فى مكتبه فى السراى الكبير مقر رئاسة الوزارء.