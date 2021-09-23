4 بوادر للجلطة الدماغية.. طبيب روسي يكشف الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن ارتفاع مستوى الكوليسترول والسكر في الدم ينذر بالإصابة بالجلطة الدماغية.



ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، يزيد التدخين والإفراط في تناول الكحول من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

ويضيف، كما أن تناول بعض الأدوية الهرمونية، يمكن أن يكون مقدمة للجلطة الدماغية. لذلك من الضروري إجراء فحص الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتأكد من خلوها من اللويحات.

ويقول، "استنادا إلى مقدار تضييق الأوعية الدموية يقرر الطبيب ما يجب عمله".

وحذر مياسنيكوف في نفس الوقت من إجراء فحص بالرنين المغناطيسي للرأس للوقاية من الجلطة الدماغية، لأن هذه العملية تستخدم في تشخيص الجلطة الدماغية بعد حدوثها.