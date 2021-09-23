كل ما تريد معرفته حول إكزيما اليد.. الاسباب والعلاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجلد والحساسية إن إكزيما اليد هي مرض التهابي يحدث بسبب الحساسية تجاه المواد الكيماوية بصفة خاصة، كالصابون والمنظفات والمذيبات والمطهرات والمواد الحامضية والقلوية، إلى جانب العوامل الوراثية والإصابة بالربو.



وأضافت الجمعية أن أعراض إكزيما اليد تتمثل في:

الاحمرار.

التقشر.

الشقوق والحكة.

وفي بعض الحالات تحدث تقرحات جلدية.

طرق علاج إكزيما اليد

ويتم علاج إكزيما اليد بواسطة مضادات الهيستامين ومراهم وكريمات الكورتيكوستيرويد، مع مراعاة الابتعاد عن المواد الكيماوية المسببة لتهيج الجلد أو على الأقل ارتداء قفازات عند التعامل معها.