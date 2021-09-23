شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس في جميع أنحاء دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد، الخميس، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 230 مليونا و318 ألفا و726 إصابة حتى الساعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و722 ألفا و782 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 207 ملايين و30 ألفا و233 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎121,918‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏و ‏‏‎‏‎‏‎1,972‎‏‎‏ وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الليلة، إلى أنه بذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد ‏‎42,363,951‎‏، فيما بلغت ‏الوفيات ‏‎677,086‎‏.‏

أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن المكسيك سجلت 11603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و811 وفاة.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى ثلاثة ملايين و597168 والعدد الإجمالي للوفيات إلى 273391.

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 67 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وهو نفس عدد وفيات اليوم السابق، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 3970 من 3377 .

وسجلت إيطاليا 130488 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما رصدت إيطاليا 4.65 مليون إصابة إجمالا حتى اليوم.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن البر الرئيسي سجل 43 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقارنة مع 41 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 28 من الإصابات الجديدة انتقلت محليا مقابل 16 قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14 حالة مقابل 9 حالات قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95894 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و58 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1232595 إصابة، منها 61558 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27432 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1143605 حالات.