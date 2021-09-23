شركة هواوي تطلق لاب توب جديد.. فما هي المميزات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي الموديلات الجديدة من أجهزة اللاب توب MateBook 13S وMateBook 14S.



وأوضحت الشركة الصينية أن الموديلات الجديدة تعتمد على معالجات إنتل Tiger Lake H35 مع شاشة فائقة الوضوح وساطعة للغاية وبنسبة باعية 3:2.

وأكدت هواوي على تطابق التجهيزات التقنية في أجهزة اللاب توب MateBook 13S وMateBook 14S الجديدة، باستثناء قياس الشاشة 13.4 و14 بوصة وكذلك الوزن 1.23 و1.34 كجم، كما أنها تتوافر باللون الأخضر والأسود والفضي.

وتشتمل التجهيزات التقنية على شاشة تعمل بدقة الوضوح 2520 x 1680 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وبنسبة باعية 3:2 ونسبة تباين 1500:1 ودرجة سطوع 400 نيت، وبفضل الحواف النحيفة للغاية فإن نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز تبلغ 90%.

واعتمدت هواوي في أجهزة اللاب توب الجديدة على معالجات إنتل Core i5-11300H وCore i7-11370H بسرعة 4.4 و4.8 جيجاهرتز مع بطاقة الرسوميات Iris Xe Graphics G7، بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي LPDD4x-4.266 سعة 16 جيجابايت وذاكرة داخلية M.2-SSD سعة 512 جيجابايت، ويزخر الموديل الفاخر MateBook 14S بذاكرة واحد تيرابايت.

وتروج هواوي لأجهزة اللاب توب الجديدة من خلال بطارية سعة 60 واتا/ ساعة، والتي يمكن شحنها عن طريق منفذ USB بقدرة تصل إلى 65 وات، وبالتالي فإنه يمكن شحنها بشكل كامل في غضون 90 دقيقة تقريبا.

وتتوفر بأجهزة هواوي الجديدة 4 ميكروفونات و4 سماعات بقدرة خرج إجمالية تبلغ 6 وات، مع دعم شبكة الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.1.