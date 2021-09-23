الارشيف / اخبار الخليج

طائرة شحن تنقل زوارا إيرانيين إلى العراق... فيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن العراق، في وقت سابق، السماح بدخول 40 ألف زائر أجنبي ضمنهم 30 ألفا من إيران، لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين، التي تصادف 28 سبتمبر/ أيلول الجاري.

واشترطت الحكومة العراقية "أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب (خال من )، أجري خلال 72 ساعة قبل دخوله العراق".

وأقيمت مراسم العام الماضي وسط إجراءات احترازية اتخذت إثر ظروف جائحة كورونا، إذ سمحت السلطات بدخول 1.500 زائر فقط من كل بلد للمشاركة في تلك المناسبة، فيما بلغ عدد المشاركين إجمالا من داخل العراق وخارجه 14.5 مليون شخص.

ويتوجه ملايين العراقيين من الشيعة سيرا على الأقدام صوب محافظة كربلاء، لإحياء مناسبة "أربعينية الإمام الحسين"، التي توافق هذا العام الـ28 من سبتمبر الجاري.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا