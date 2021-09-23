شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًا حوثيًا باتجاه جازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض الدفاعات السعودية وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه جازان.

وذكر التحالف، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية)، أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لجماعة الحوثي.

يأتي ذلك بعدما كانت قيادة القوات المشتركة للتحالف عرضت لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين يتبعان لجماعة الحوثي، الاثنين الماضي، في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.