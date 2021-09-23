شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الكاظمى: اذهبوا إلى الانتخابات وأنهوا الفساد فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إنجاز جميع متطلبات العملية الانتخابية بشكل تام، مشددا على ضرورة أن تخلو من الفساد أو التزوير. وحث كافة العراقيين على المشاركة بهدف إنهاء حقبة الفساد في البلاد.

وحسب موقع العربية، أضاف خلال جلسة مجلس الوزراء أن الانتخابات المقبلة باتت قريبة، آملاً بأن تكون هذه المرة سابقة في اختيار الأفضل للشعب العراقي.

كما أكد إطلاعه على إجراء المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع، واصفا إياها بالممتازة والناجحة بكل المقاييس، بحسب رأيه.

ورأى أن العراق سيخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة، ولن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر، وفقاً لتأكيده.

إلى ذلك، حّث الجميع على الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد، محذراً من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، معتبرها وعودا كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها.