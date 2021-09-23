كل ما تريد معرفته حول خاصية SharePlay

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أبل نظام تشغيل هواتفها الجديد iOS 15 بإصدار طرحه العام المتاح لكافة المستخدمين.



وعقب ذلك ظهرت مجموعة من القدرات المتميزة الجديدة التي ستتاح للمستخدمين مستقبلا، ومنها خاصية باسم SharePlay.

وبحسب "ذا فيرج" الخاصية الجديدة ستتيح لك أخيرًا مشاركة شاشة أجهزة iPhone أو iPad مع الأشخاص عبر تطبيق FaceTime.

وذكر الموقع الأمريكي المختص بأخبار التقنيات، أن الخاصية ليست متوفرة حاليا بالتزامن مع الطرح العام لنظام التشغيل، على أن توفرها أبل في المستقبل.

وكانت إمكانية مشاركة شاشة الهاتف عبر تطبيق FaceTime واحدة من أكثر ميزات iPhone و iPad المطلوبة في السنوات الماضية.

ويرجع إقبال مستخدمي أجهزة أبل على هذه الميزة، ما تتيحه من إمكانية تسهيل ممارسة أنشطة مثل الألعاب ومشاركتها أثناء استخدام تطبيق FaceTime، وتتيحه أيضا خاصية SharePlay من الدعم الفني.

من الميزات الاخرى التي أعلنت عنها أبل في مؤتمر المطورين WWDC ، وتخص خاصيةSharePlay، أنها تتيح مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام مع أشخاص آخرين، والاستماع إلى Apple Music مع من تحادثه عبر "فيس تايم".