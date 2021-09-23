صحيفة: ولي عهد الإمارات يمنح الحريري فرصة لتسديد ديون السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وافق على مقاصّة تسمح ببيع عدد كبير من عقارات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدفع مستحقات موظفي شركة "سعودي أوجيه" وشركات أخرى يملكها الحريري، وأموال مستحقة لـ"بيت الزكاة"، وتسديد ديون لعدد من المصارف. إلا أن المشكلة التي تواجه دفع هذه المستحقات تكمن في أن قيمة ديون أحد المصارف السعودية على الحريري تفوق قيمة كل هذه العقارات، ما يتطلب تسوية خاصة".

وأضافت الصحيفة: "عُلم أن ولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وافق على منح الحريري فرصة استثمار في الإمارات وتوفير إقامة له، على أن يستخدم الحريري عائدات استثماراته لتسديد بقية ديونه في السعودية ودول أخرى".

وتابعت الصحيفة: "ورفض المسؤولون الإماراتيون تمويل أي نشاط سياسي أو إعلامي للحريري، بعدما طرح مقربون من الأخير فكرة إحياء المجموعة الإعلامية الخاصة بتيار المستقبل، علمًا أن معضلة قانونية تحول دون استثمار صحيفة "ديلي ستار" لأن ملكيتها تعود إلى جميع أفراد عائلة الحريري، وقد رفض الشقيق الأكبر، بهاء، التصرف بها من دون موافقته".