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التحالف يعرض لحظة استهداف "زورقين مفخخين" في اليمن

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف الذي تقوده المملكة العربية في اليمن، إنه تم استهداف الزورقين "قبل تنفيذ هجوم لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

​ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، المقطع المصور لعملية الاستهداف، وجاء في التعليق عليه: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات توثِّق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخّخين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية مساء الاثنين بمنطقة الصليف بمحافظة الحديدة".

وأضاف التحالف أن "عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة استخبارية دقيقة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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