شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار بالبحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، للطقس اليوم حيث يكون غائم بالمملكة العربية السعودية، وصحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً فى الإمارات ، وإلى التفاصيل

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند 14:43 والمد الثاني عند 02:43 والجزر الأول عند الساعة 08:17 والجزر الثاني عند الساعة 20:34 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 10:50 والمد الثاني عند الساعة 23:47 والجزر الاول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:22. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى أبوظبى 38 28 ، دبى 36 27 ، الشارقة 38 28.

الإمارات

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً نسبياً ويتحول إلى حسن خلال الليل. الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة احياناً خلال النهار. ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

البحرين

الكويت

ليلًا مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة والصغرى 27 درجة، و نهارًا حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة والعظمى 41 درجة.