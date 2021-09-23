باحثون يكشفون أن مئات الملايين من مرضى السكري في العالم لا يجدون العلاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت جامعة برمنغهام البريطانية إن حوالي ثلاثة أرباع المصابين بداء السكري في العالم لا يستطيعون الحصول على العلاج الذي يحتاجونه.



وقال الباحثون إن حوالي 80% من المصابين بالسكري في العالم؛ البالغ عددهم نحو 420 مليون شخص، يعيشون فيما يسمى بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولكن "أقل من 6% من هؤلاء الأفراد يمكنهم الحصول على الرعاية التي يحتاجونها للتعايش مع مرض السكري والوقاية من المضاعفات طويلة الأجل مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو أمراض الكلى أو العمى".

وضم التقرير باحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى بريجهام ومستشفى النساء.

واستندت النتائج إلى تحليل بيانات المرضى التي تغطي أكثر من 23 ألف شخص من 67 دولة ونشرتها مجلة لانسيت جلوبال هيلث، وهي مجلة طبية بريطانية.

وقالت جاستين ديفيز من جامعة برمنجهام إن تحديد الأهداف أدى إلى انخفاض عدد الوفيات بسبب فيروس نقص المناعة المكتسب (إيدز)، وأوصت باتباع نهج مماثل تجاه مرض السكري.