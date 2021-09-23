مركز المصالحة الروسي: إرهابيو "جبهة النصرة" ينفذون 26 عملية قصف في إدلب

دبي - محمود عبدالرازق - نفذ إرهابيو تنظيم جبهة النصرة (المحظور في روسيا) 26 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

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موسكو- سبوتنيك. وبحس نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري، فاديم كوليت، العمليات الـ 26 تمت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار كوليت إلى أنه من عمليات القصف التي نفذتها جبهة النصرة، 11 عملية قصف إدلب، ومثلها في محافظة اللاذقية، و3 في محافظة حلب، و1 في محافظة حماة".

كما ذكر المسؤول العسكري أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

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