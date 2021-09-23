شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: إياكم والتصور أن القضية الفلسطينية انتهت.. مش هيحصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الأولوية التى يضعها على عاتقة خلال مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتمثل فى إعادة التركيز على القضية الفلسطينية، والمطالبة بحل سياسى.

وأضاف، خلال حوار مع برنامج "يحدث فى مصر"، أن الفلسطينيين لا يمكنهم أن يتناسوا هويتهم، موضحا أنه فى عام 2050 سيكون عددهم 12 مليون نسمة، مقابل 8 ملايين فى إسرائيل، وهو ما يرجح كفتهم، حال استمرار الصراع.

وأضاف "إياكم والتصور أن القضية الفلسطينية انتهت.. مش هيحصل".