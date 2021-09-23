شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يؤكد لـ"المنفى" أمله في إجراء الانتخابات بموعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، مع رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني.

وأشاد المنفى – بحسب وكالة الأنباء الليبية - بالعلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أنه يتطلع إلى تعاون مشترك مع الكويت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مع انتقال ليبيا لمرحلة الاستقرار، معتبراً أن وجود دولة الكويت مهم، كبلد شقيق وصديق ضمن الاستثمارات في ليبيا.

وحمّل رئيس المجلس الرئاسي الليبى، خلال الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء الكويتي نقل تحياته وتحيات الشعب الليبي، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، متمنياً التقدم والازدهار له وللشعب الكويتي الشقيق.

من جهته أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح دعم الكويت للسلطات التنفيذية الجديدة متمثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، ووقوفها بجانب الشعب الليبي، في هذه المرحلة، معبراً عن أمله في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، بإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، معرباً عن استعداده للعمل كفريق واحد، لتقديم كل الدعم لليبيا، وتسخير الإمكانيات، لصالح القضية الليبية، من أجل تذليل الصعاب وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالملف الليبي.

كما جدد رئيس الوزراء، دعوة أمير دولة الكويت، لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة دولة الكويت للتأكيد على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ولبحث القضايا المشتركة، وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين.