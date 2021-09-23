دراسة: دولتان عربيتان الأكثر جذبا للاستثمار في إفريقيا

دبي - محمود عبدالرازق - الدراسة أعدها بنك "راند ميرشانت" بجنوب إفريقيا وجاءت بعنوان "أين تستثمر في إفريقيا".

وكشفت الدراسة أن مصر أكثر دولة في القارة السمراء جذبا للاستثمارات تليها المغرب، ثم جنوب إفريقيا، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin

وأصدر بنك راند ميرشانت (RMB) ومقره جنوب إفريقيا قائمته السنوية العشرة الأولى لأكثر فرص الاستثمار المثمرة في القارة.

من بين العشرة الأوائل، حل المغرب في المركز الثاني، خلف مصر وقبل جنوب إفريقيا وكينيا ورواندا.

وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد المغربي يواصل "الاستفادة من الاستقرار السياسي" وهو أمر تفتقر إليه العديد من البلدان الأخرى في إفريقيا.

وبحسب الدراسة تحتضن إفريقيا ما يزيد عن نصف احتياطي العالم من معادن الذهب والبلاتين والكروم، إضافة إلى نسبة كبيرة من احتياطات الماس العالمية.

وأشار موقع moroccoworldnews في نسخته الإنجليزية إلى أن الاقتصاد المغربي، وبحسب الدراسة، ورغم أدائه الإيجابي خلال جائحة كورونا، كان يفتقر إلى تطوير البنية التحتية.

لكن الدراسة أشارت إلى أن مثل هذا النقص في التنمية في قطاع البنية التحتية يوفر أيضا فرصة للاستثمارات الأجنبية.