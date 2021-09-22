شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عملية استخباراتية دقيقة..شاهد لقطات استهداف وتدمير زورقين حوثيين بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية لقطات من استهداف وتدمير زورقين تابعين لميليشيات الحوثي في منطقة الصليف بالحديدة في اليمن. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، استهداف وتدمير زورقين تابعين لميليشيات الحوثي في منطقة الصليف بالحديدة. وأوضح تحالف دعم الشرعية، إلى أن تدمير الزورقين جاء بعد مراقبة استخبارية للنشاط العدائي وقبل تنفيذ الهجوم الوشيك.

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