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مستشار السيسي يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة لكورونا... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال تاج الدين خلال مداخلة له مساء اليوم الأربعاء، على قناة "دي إم سي" إن مصر تشهد حاليا الموجة الرابعة من الإصابة بفيروس .

ولفت إلى أن البيانات اليومية التي تنشرها وزارة الصحة والسكان تشهد تزايدا في أعداد الإصابات.

ودعا إلى الاستمرار في اتباع أساليب الوقاية من الوباء والاستجابة لحملات التطعيم، معربا عن أمله في احتواء الموجة الحالية.

وقال إن هناك أماكن جديدة مخصصة للعزل الصحي للحالات المتوسطة والشديدة لم تفتح بعد، استعدادا لاحتمالية زيادة أعداد المصابين.

وتوقع تاج الدين دخول مصر في ذرورة المرحلة الرابعة خلال 10- 14 يوما، لتشهد البلاد بعدها انخفاضا في عدد الإصابات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 688 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا و24 حالة وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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