وكالة: 15 رحلة طيران فقط تتأثر بإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر في شركة الخطوط الملكية المغربية إن إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية اعتبارا من اليوم لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعيا إلى تونس وتركيا ومصر.

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ووصف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أثر ذلك على الشركة بأنه غير كبير وقال إن الرحلات المعنية قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.

وأعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول، الإغلاق الفوري لمجالها الجوي مع المملكة المغربية.

وأشارت الرئاسة الجزائرية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها قررت غلق مجالها الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وتلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي.

وأكدت أن القرار سيبدأ تفعيله ابتداء من اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذا جاء عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وأوضح البيان أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن خصص لدراسة "التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم".