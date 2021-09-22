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الأرصاد المصرية تتوقع انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة الخميس والجمعة وأمطارا بهذه المحافظات

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هيئة الأرصاد في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك إن غدا الخميس سوف يشهد انخفاض تدريجي في درجة الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، متوقعة أن تشهد السواحل الشمالية من البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة مساء الخميس.

ومع الساعات الأولى من يوم بعد غد الجمعة، يتوقع انخفاض كبير في درجة الحرارة بمعدل 6 درجات.

والجمعة يتوقع أيضا أن تتعرض محافظات الدلتا والقاهرة لهطول أمطار خفيفة، بحسب هيئة الأرصاد المصرية.

وتأتي التقلبات الجوية في إطار فصل الخريف الذي بدأ اليوم 22 سبتمبر/أيلول ويستمر حتى 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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