الأرصاد المصرية تتوقع انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة الخميس والجمعة وأمطارا بهذه المحافظات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هيئة الأرصاد في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك إن غدا الخميس سوف يشهد انخفاض تدريجي في درجة الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، متوقعة أن تشهد السواحل الشمالية من البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة مساء الخميس.

ومع الساعات الأولى من يوم بعد غد الجمعة، يتوقع انخفاض كبير في درجة الحرارة بمعدل 6 درجات.

والجمعة يتوقع أيضا أن تتعرض محافظات الدلتا والقاهرة لهطول أمطار خفيفة، بحسب هيئة الأرصاد المصرية.

وتأتي التقلبات الجوية في إطار فصل الخريف الذي بدأ اليوم 22 سبتمبر/أيلول ويستمر حتى 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل.