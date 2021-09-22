شكرا لقرائتكم خبر عن سلاج الجو العراقى يشن 3 غارات جوية على أوكار لداعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شن سلاح الجو العراقي، اليوم الأربعاء، 3 ضربات مدمرة استهدفت أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي؛ في وادي شاي ضمن قطاع عمليات كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة وبتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وخلية الاستهداف التابعة إلى قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ثلاث ضربات مدمرة في وادي شاي ضمن قطاع عمليات كركوك، بواسطة طائرات السوخوي 25، استهدفت خلالها أوكارا للإرهابيين.

وأشارت إلى أن طائرات "F-16 " شنت ضربات أخرى على ما تبقى من هذه الأوكار، وقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المكان.