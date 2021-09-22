شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: نحرص على بناء علاقات وثيقة مع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع الكويت، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس العراقي -خلال لقائه مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الصباح بمقر إقامته في نيويورك- بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية العراقية الكويتية.

واتفق الجانبان -حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- على تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف لدعم أمن واستقرار المنطقة.