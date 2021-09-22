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الرئيس العراقى: نحرص على بناء علاقات وثيقة مع الكويت

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع الكويت، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد الرئيس العراقي -خلال لقائه مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الصباح بمقر إقامته في نيويورك- بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية العراقية الكويتية.
واتفق الجانبان -حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- على تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف لدعم أمن واستقرار المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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