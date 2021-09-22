التحالف: تدمير زورقين مفخخين للحوثي في «الصليف» بالحديدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهداف وتدمير زورقين تابعين لميليشيات الحوثي في منطقة الصليف بالحديدة.

وأوضح التحالف أن الميليشيات الحوثية تستمر في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

واشار إلى انتهاك الميليشيا الحوثية لاتفاق استوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

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