شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. توقف مهرجان رجال الطيب برجال ألمع وإجلاء السياح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
تسبب هطول أمطار غزيرة اليوم الأربعاء على محافظة رجال ألمع، في إيقاف مهرجان رجال الطيب بالمحافظة، والذي أقيم تحت شعار ” تسعة قرون من الشموخ”.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الأمطار تسببت في تلفيات بأحد المطاعم ، إضافة إلى ثلاث إصابات بسيطة تم إسعافها، وإجلاء جميع السياح .
وكانت محافظة رجال ألمع، قد شهدت عصر يوم الجمعة كثافة لزوار المحافظة وزيارة المهرجان المقام في دورته الثانية، الذي يسلط الضوء على ثقافة المنطقة وعادات وتقاليد أهلها.
كما يركز المهرجان على خصال رجال ألمع التي انعكست في الكثير من الرموز والأسماء والفنون والقصص، إضافة إلى مكانة المرأة الألمعية التي ساهمت بفنها ومبادراتها المتميزة في حفظ التراث.
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