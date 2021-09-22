إعلام: إسرائيل وأمريكا تناقشان خطة بديلة أمام إيران... عبر محادثات سرية

دبي - محمود عبدالرازق - أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل أجرت محادثات سرية مع الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، ناقشت خلالها خطة بديلة في حال عدم استئناف إيران محادثات فيينا، الخاصة بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ونقل الموقع عن لسان مسؤولين إسرائيليين أن تلك المحادثات السرية كانت الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي يعقدها المنتدى الاستراتيجي بين الجانبين، الأمريكي الإسرائيلي، حول إيران، وهو المنتدى الثنائي المشترك الذي جاء على خلفية قرار اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال لقائهما في البيت الأبيض، الشهر الماضي.

وأجريت المباحثات السرية عبر خاصية الفيديوكونفرانس، حيث ترأس المحادثات من الجانب الأمريكي، مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، ومن الجانب الإسرائيلي نظيره إيال هولتا، ومعهما مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين.

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