شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى وفداً من المعارضة السورية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وفد من المعارضة السورية برئاسة رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، وذلك على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن اللقاء تناول آخر التطورات بشأن الأزمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لحلحلتها، في إطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها.

وأوضح المصدر أن الأمين العام استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث أكد من جانبه على أهمية الدفع قدماً في اتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة الى قرار مجلس الامن 2254 بعد أن اصابها الجمود منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين.

وأشار المصدر أن اللقاء استعرض كذلك مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية والتي لم تفض الي أي شئ ملموس حتي الآن، كما تمت مناقشة الاوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع انساني عرفه في تاريخه الحديث.

كما استمع من اعضاء الوفد الي شرح لمخاطر التغييرات الديمجرافية التي تجري في المجتمع السوري حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة علي الاستقرار في البلاد.

وأكد المصدر أن الأمين العام اعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهد الذي يبذله الائتلاف من أجل التوصل الي تسوية سياسية للأزمة السورية بمشاركة جميع الاطراف، واستناداً الي ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس الامن 2254، مستذكرا في هذا السياق لمجمل الاوضاع الاستراتيجية والتطورات الميدانية التي استجدت في سوريا والتي جعلت من غير الممكن الوصول الي مخرج سياسي للوضع الحالي.