شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: جمال الطبيعة لحظة هطول الأمطار على شلالات «رجال ألمع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر مدى روعة وجمال الطبيعة في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير. ويوضح المقطع المتداول مدى جمال شلالات “رجال ألمع”، التي نشأت إثر هطول الأمطار الغزيرة وانسياب المياه منها.

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