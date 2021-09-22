شكرا لقرائتكم خبر عن «الأفواج الأمنية» تطيح بـ9 مهربين اثيوبيين أثناء عملية تهريب في سيارات مسروقة بجازان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من ضبط مهربات جمركية في سيارات مسروقة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة إلى المملكة.

وأوضحت الأفواج الأمنية في مقطع فيديو على “تويتر”، أنه تم القاء القبض على 9 مخالفين لأنظمة الحدود من الجنسية الاثيوبية .