شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وقال “التحالف” إن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان.

وأكد “التحالف” أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية.

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