شكرا لقرائتكم خبر عن هل أثرت «متحورات دلتا» على فعالية اللقاحات؟ مختص يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد عبدالكريم قزيز، المختص في علم الوبائيات، أن متحورات فيروس كورونا أثرت على فعالية اللقاحات بشكل بسيط.

وقال قزيز، وفقا لـ”العربية”، إنه علينا الانتظار 4 أشهر قبل البت في تطعيم غير البالغين ضد فيروس كورونا.

وتابع أن المتحورات الجديدة خفضت فعالية اللقاحات بشكل بسيط، ويمكن أن نواجه ذلك بتلقيح نسبة أكبر من أفراد المجتمع وهم اليافعين والأطفال.

وأضاف “هل نتجه لتطعيم الأطفال واليافعين الآن؟ الإجابة لا ولكن علينا أن ننتظر لحين استكمال الدراسات والحصول على التراخيص اللازمة في هذا الشأن”.