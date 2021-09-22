شكرا لقرائتكم خبر عن هل أثرت «متحورات دلتا» على فعالية اللقاحات؟ مختص يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد عبدالكريم قزيز، المختص في علم الوبائيات، أن متحورات فيروس كورونا أثرت على فعالية اللقاحات بشكل بسيط.
وقال قزيز، وفقا لـ”العربية”، إنه علينا الانتظار 4 أشهر قبل البت في تطعيم غير البالغين ضد فيروس كورونا.
وتابع أن المتحورات الجديدة خفضت فعالية اللقاحات بشكل بسيط، ويمكن أن نواجه ذلك بتلقيح نسبة أكبر من أفراد المجتمع وهم اليافعين والأطفال.
وأضاف “هل نتجه لتطعيم الأطفال واليافعين الآن؟ الإجابة لا ولكن علينا أن ننتظر لحين استكمال الدراسات والحصول على التراخيص اللازمة في هذا الشأن”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل أثرت «متحورات دلتا» على فعالية اللقاحات؟ مختص يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.