شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سنغافورة تسجل حصيلة كبيرة من إصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية من إصابات فيروس كورونا (كوفيد 19) منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.



وأكدت الوزارة تسجيل 1457 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.

جاءت أحدث زيادة في حالات الإصابة بعد تخفيف بعض الإجراءات الخاصة باحتواء كوفيد-19 ، مما دفع السلطات لوقف مزيد من إجراءات إعادة فتح الاقتصاد. وحصل أكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد على اللقاحات الواقية من كوفيد-19.